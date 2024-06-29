Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся автомобили в российском регионе

При атаке дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали движущиеся автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Мужчина получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота. Кроме того, пострадала женщина, она получила термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравму. Пострадавших доставили в больницу. В селе также были атакованы еще два автомобиля, обошлось без пострадавших.

На участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, ранив водителя. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, был доставлен в больницу, откуда врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Ранее в субботу, 29 июня, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в небе над Белгородской областью. 28 июня налета начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ на Белгород пострадал один человек.