Беспилотник уничтожен в небе над российским регионом

Минобороны России: беспилотник уничтожен в небе над Белгородской областью

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в небе над российским регионом. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о Белгородской области. Попытка атаковать российский регион c применением БПЛА самолетного типа была предпринята около 13:00 мск.

28 июня сообщалось, что один человек пострадал в результате налета начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ на Белгород. По областному центру ударили сразу два беспилотника-камикадзе, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В тот же день ВСУ атаковали город Шебекино, на окраине которого боеприпас разорвался на территории промышленного предприятия. Повреждения получило административное здание, а также легковой автомобиль и спецтехника. Помимо этого, были атакованы поселок Чапаевский и село Бессоновка.

