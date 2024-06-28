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13:47, 28 июня 2024Россия

ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в российском регионе

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Одним из оказавшихся под ударом стал город Шебекино, на окраине которого боеприпас разорвался на территории промышленного предприятия. Повреждения получило административное здание, а также легковой автомобиль и спецтехника.

Помимо этого, ВСУ атаковали поселок Чапаевский и село Бессоновка, на территории обоих населенных пунктов взорвались украинские беспилотники. В результате обеих атак были повреждены дома местных жителей, а в Бессоновке также — инфраструктурный объект связи.

Пострадавших нет.

Ранее власти Белгородской области отказались тушить пожары в домах в приграничных районах области. Гладков пояснил, что теперь это будут делать сами жители, для чего им раздадут огнетушители. Принятое решение губернатор обосновал тем, что пожарная техника частно становится целью украинских ударов.

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      Алан Босиков
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