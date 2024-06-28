Гладков: жителям приграничья Белгородской области раздадут огнетушители

Власти отказались тушить пожары в домах в приграничье Белгородской области. Как объяснил губернатор региона Вячеслав Гладков, это будут делать сами жители. Его комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале.

Он пояснил, что для этой цели местным жителям раздадут огнетушители. Такое решение Гладков связал с тем, что пожарная техника зачастую становится целью для украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого сообщалось, что супруги пострадали после атаки украинского дрона на больничную парковку в белгородском городе Грайворон. Тогда же на стоянке оказались повреждены пять легковых автомобилей.

Еще раньше украинские военные обстреляли село Муром Белгородской области. Сведений о пострадавших не поступало.