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12:19, 26 июня 2024Россия

Российская семья пострадала после атаки беспилотника ВСУ на больничную парковку

Гладков: супруги пострадали после атаки БПЛА на парковку в Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Супруги пострадали после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на больничную парковку в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Гладков заверил, что семью доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде для оказания всей необходимой помощи.

На стоянке оказались повреждены пять легковых автомобилей. Оперативные службы начали проводить работу, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли село Муром Белгородской области. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

В двух частных домах были выбиты стекла и посечены фасады. Кроме того, в многоквартирном доме из-за атаки разрушились балконы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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