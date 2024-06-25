Украинские военные обстреляли село Муром Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области. Пострадавших в результате обстрела нет, повреждены линии газо- и электроснабжения, написал в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа из РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет. В трех социальных объектах посечены фасады», — также уточнил он.

По словам Гладкова, в двух частных домах выбито остекление и посечены фасады. Кроме того, в многоквартирном доме повреждено остекление четырех балконов.

В ночь на 25 июня ВСУ обстреляли административное здание одного из предприятий в городе Шебекино в Белгородской области. Снаряд попал в здание, в результате чего начался пожар. Возгорание было потушено, само здание полностью сгорело.

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, пострадала женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом руки.