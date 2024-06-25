Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 25 июня 2024Россия

ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Муром Белгородской области
СюжетПожар в Белгороде

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области. Пострадавших в результате обстрела нет, повреждены линии газо- и электроснабжения, написал в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа из РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет. В трех социальных объектах посечены фасады», — также уточнил он.

По словам Гладкова, в двух частных домах выбито остекление и посечены фасады. Кроме того, в многоквартирном доме повреждено остекление четырех балконов.

В ночь на 25 июня ВСУ обстреляли административное здание одного из предприятий в городе Шебекино в Белгородской области. Снаряд попал в здание, в результате чего начался пожар. Возгорание было потушено, само здание полностью сгорело.

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, пострадала женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом руки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

      МВД Дагестана проверило информацию о вооруженном человеке в Махачкале

      Пожар в подмосковном Фрязино ликвидировали

      В Кении направили военных для борьбы с беспорядками

      МВД Дагестана опровергло введение плана «Перехват»

      Россиянина Дацюка введут в Зал хоккейной славы

      В Махачкале перекрыли Университетскую площадь

      Обгоревшее здание во Фрязино запланировали снести

      В Пентагоне рассказали о планах США насчет отправки военных на Украину

      Белый дом дал совет Украине насчет российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше