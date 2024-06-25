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02:51, 25 июня 2024Россия

ВСУ уничтожили здание в Белгородской области

Гладков: административное здание в Шебекине уничтожено после попадания снаряда

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли административное здание одного из предприятий в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что снаряд попал в здание, в результате чего начался пожар. Возгорание было потушено, само здание полностью сгорело. При этом, как уточнил Гладков, никто из жителей не пострадал.

В ночь на вторник, 25 июня, Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, пострадала женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом руки.

Позднее Гладков сообщал о перехвате нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его данным, ранения получил еще один человек.

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      Марина Совина
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