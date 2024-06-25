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01:14, 25 июня 2024Россия

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников

Гладков: Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительным данным, пострадала женщина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки, ее везут в больницу.

Кроме того, предварительно, в результате атаки в четырех многоквартирных домах были выбиты окна. Повреждения также получил частный дом и два коммерческих объекта. В городе также повреждена линия газоснабжения.

Ранее стало известно о взрывах в Белгороде. До этого в городе объявляли угрозу ракетной опасности.

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      Марина Совина
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