Белгород подвергся массированной атаке беспилотников

Гладков: Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительным данным, пострадала женщина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки, ее везут в больницу.

Кроме того, предварительно, в результате атаки в четырех многоквартирных домах были выбиты окна. Повреждения также получил частный дом и два коммерческих объекта. В городе также повреждена линия газоснабжения.

Ранее стало известно о взрывах в Белгороде. До этого в городе объявляли угрозу ракетной опасности.