В Белгороде произошли взрывы на фоне сигнала ракетной опасности

В Белгороде раздались взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины случившегося пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

До этого на всей территории Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.

В понедельник, 24 июня, Белгородская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский дрон-камикадзе нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Безымено. Водителя машины госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Утром того же дня аналогичный случай произошел в селе Муром, пострадал один мужчина.