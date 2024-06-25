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00:18, 25 июня 2024Россия

В Белгороде раздались взрывы

В Белгороде произошли взрывы на фоне сигнала ракетной опасности

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Белгороде раздались взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины случившегося пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

До этого на всей территории Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.

В понедельник, 24 июня, Белгородская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский дрон-камикадзе нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Безымено. Водителя машины госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Утром того же дня аналогичный случай произошел в селе Муром, пострадал один мужчина.

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      Марина Совина
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