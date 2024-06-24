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10:23, 24 июня 2024Россия

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в Белгородской области

Гладков: мужчина получил сотрясение после атаки дрона ВСУ на авто в Муроме

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся автомобиль в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков отметил, что в результате удара мужчина получил сотрясение головного мозга и осколочные ранения.

Пострадавшего бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода, подчеркнул глава региона. «Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Над Белгородской областью также сбили три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», 32 снаряда РСЗО Vampire и три украинских беспилотника.

ЖЗЛ
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