Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 23 июня 2024Россия

Украина обстреляла Россию из чешского «Вампира»

ВСУ обстреляли Белгородскую область из чешской РСЗО «Вампир»

Фото: Tomas Kovarik / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечь попытку удара украинских войск удалось пресечь около 11:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Вампир" уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее над Белгородской областью также сбили три снаряда реактивной систем залпового огня «Ольха», 32 снаряда РСЗО Vampire («Вампир») и три беспилотника противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина

      При атаке ВСУ на Севастополь погибли взрослый и двухлетний ребенок

      В Крыму заявили о страхе Запада перед новым миропорядком

      Российские военные нанесли удар по месту подготовки Воздушных сил Украины

      В России высказались об освобождении на Украине митрополита по просьбе патриарха Кирилла

      Появилось третье по счету видео удара новым вооружением по позициям ВСУ

      На Крымском мосту после атаки ВСУ восстановили движение

      Почти 40 человек стали жертвами удара Израиля по сектору Газа

      Раскрыты подробности жизни 18-летней невесты Лепса

      Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше