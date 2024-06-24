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22:56, 24 июня 2024Россия

Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона на его машину

Гладков: житель Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Житель Белгородской области пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на его автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали движущуюся машину в районе села Безымено. Гладков рассказал, что водитель машины получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения лопатки. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, его доставили в больницу.

Об аналогичном случае сообщалось ранее 24 июня. Атаке подвергся автомобиль в селе Муром Белгородской области, в результате произошедшего был ранен мужчина. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и осколочными ранениями.

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      Марина Совина
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