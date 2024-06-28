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18:32, 28 июня 2024Россия

Начиненные взрывчаткой дроны ВСУ атаковали российский областной центр

Украинские беспилотники атаковали Белгород, один человек пострадал

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Один человек пострадал в результате налета начиненных взрывчаткой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По областному центру ударили сразу два беспилотника-камикадзе, уточнил губернатор. Один из дронов упал на козырек неназванного социального объекта, в результате чего осколками оказались посечены крыша и фасад здания.

Пострадавшего при атаке мужчине доставили в областную клиническую больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Власти подвергающихся атакам со стороны ВСУ регионов стараются минимизировать ущерб от атак. Так, ранее власти Белгородской области приняли решение раздать жителям приграничных населенных пунктов огнетушители — это должно помочь сократить потери пожарной техники, по которой намеренно бьют украинские войска. В Севастополе, который также периодически подвергается атакам со стороны Украины, посоветовали горожанам носить с собой жгут, чтобы при случае оперативно оказать себе и окружающим первую помощь.

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      Алан Босиков
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