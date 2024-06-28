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16:51, 28 июня 2024Россия

В российском регионе введут многотысячные штрафы за недопуск в укрытия во время тревоги

В Севастополе введут штрафы до 300 тыс. рублей за недопуск в укрытия при тревоге

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Севастополе введут штрафы до 300 тысяч рублей за недопуск в укрытия при тревоге. Об этом сообщила замгубернатора Севастополя Светлана Пирогова, которую цитирует ТАСС.

Так, за недопуск людей на частные объекты во время тревоги физических лиц предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, а должностных лиц — на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф планируется установить в размере до 300 тысяч рублей.

«Штрафы значительные», — сказала Пирогова на заседании городского правительства.

23 июня украинские войска ударили по севастопольскому пляжу, в результате чего пострадали 153 человека. Удар был нанесен американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью.

После атаки местные власти посоветовали горожанам носить с собой жгут, чтобы при случае оперативно оказать себе и окружающим первую помощь.

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      Алан Босиков
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