Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 27 июня 2024Россия

Жителям Севастополя посоветовали носить с собой одну вещь на случай обстрела

Развожаев посоветовал жителям Севастополя иметь при себе жгут на случай обстрела

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Жителям Севастополя следует носить с собой жгут, чтобы суметь оказать помощь себе или окружающим в случае обстрела, заявил губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Сегодня каждый должен иметь в кармане жгут, которым можно остановить кровотечение», — подчеркнул он. Развожаев также сообщил, что планируется запустить программу массового обучения горожан по оказанию первой медицинской помощи. Занятия будут проходить в учебных заведениях и городском парке, уточнил он.

Ранее глава Севастополя допустил, что Украина может вновь попытаться нанести удар по городу. Он отметил, что «украинский режим потерял всякие берега».

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Байден проведут первые дебаты. Что они будут говорить о кризисе мигрантов и будущем США?

      Претендент на пост премьера Франции пообещал не отправлять войска на Украину

      Жителям Севастополя посоветовали носить с собой одну вещь на случай обстрела

      МВФ увидел угрозу в госдолге США

      Хуситы заявили о точном ударе по сухогрузу в Красном море

      В Грузии назвали сумму премии футбольной сборной страны за выход в плей-офф Евро

      Еще в одном штате США появился таинственный зеркальный монолит

      США пообещали мешать отношениям России и Северной Кореи

      Названа личность создателя преступной группы в Дагестане

      Минфин допустил вероятность окончательной потери замороженных Западом российских активов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше