Жителям Севастополя посоветовали носить с собой одну вещь на случай обстрела

Развожаев посоветовал жителям Севастополя иметь при себе жгут на случай обстрела

Жителям Севастополя следует носить с собой жгут, чтобы суметь оказать помощь себе или окружающим в случае обстрела, заявил губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Сегодня каждый должен иметь в кармане жгут, которым можно остановить кровотечение», — подчеркнул он. Развожаев также сообщил, что планируется запустить программу массового обучения горожан по оказанию первой медицинской помощи. Занятия будут проходить в учебных заведениях и городском парке, уточнил он.

Ранее глава Севастополя допустил, что Украина может вновь попытаться нанести удар по городу. Он отметил, что «украинский режим потерял всякие берега».

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.