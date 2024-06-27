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21:08, 27 июня 2024Россия

Власти Севастополя допустили повторный удар ВСУ по городу

Губернатор Развожаев: ВСУ могут вновь попытаться ударить по Севастополю
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Севастополь может вновь подвергнуться удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение высказал губернатор Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.

По его словам, попытка атаки может повториться, поскольку «украинский режим потерял всякие берега». «Никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности», — заявил Развожаев.

Ранее губернатор рассказал, что ВСУ выбрали целью атаки самый популярный пляж Севастополя. Он отметил, что удар был нанесен предназначенными для поражения людей ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

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      Марина Совина
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