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21:02, 27 июня 2024Россия

Глава Севастополя заявил о выборе ВСУ самого популярного пляжа для ракетного удара

Развожаев заявил, что ВСУ выбрали для удара самый популярный пляж Севастополя
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали для ракетного удара 23 июня самый популярный пляж Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире СТВ.

Глава Севастополя подчеркнул, что боевая ракета должна использоваться на поле боя. «Но товарищи отмороженные решили использовать по мирному городу, днем, в разгар выходного дня, по самому популярному и часто посещаемому севастопольцами пляжу», — сказал он.

Развожаев отметил, что удар наносился предназначенными для поражения людей ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. По его словам, в городе впервые столкнулись с применением такого оружия по гражданским.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал, что направил губернатору Севастополя, а также главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву письма с предложением закрыть для посещения расположенные возле стратегических объектов места скопления людей, включая пляжи и парки развлечений. Парламентарий объяснил, что попавший под удар со стороны Украины севастопольский пляж Учкуевка находится «в непосредственной близости от военного объекта, который постоянно подвергается атакам» ВСУ.

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23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Одна из них сдетонировала над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По информации Развожаева, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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