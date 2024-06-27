Глава Севастополя заявил о выборе ВСУ самого популярного пляжа для ракетного удара

Развожаев заявил, что ВСУ выбрали для удара самый популярный пляж Севастополя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали для ракетного удара 23 июня самый популярный пляж Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире СТВ.

Глава Севастополя подчеркнул, что боевая ракета должна использоваться на поле боя. «Но товарищи отмороженные решили использовать по мирному городу, днем, в разгар выходного дня, по самому популярному и часто посещаемому севастопольцами пляжу», — сказал он.

Развожаев отметил, что удар наносился предназначенными для поражения людей ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. По его словам, в городе впервые столкнулись с применением такого оружия по гражданским.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал, что направил губернатору Севастополя, а также главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву письма с предложением закрыть для посещения расположенные возле стратегических объектов места скопления людей, включая пляжи и парки развлечений. Парламентарий объяснил, что попавший под удар со стороны Украины севастопольский пляж Учкуевка находится «в непосредственной близости от военного объекта, который постоянно подвергается атакам» ВСУ.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Одна из них сдетонировала над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По информации Развожаева, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.