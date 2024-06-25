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17:46, 25 июня 2024Россия

В Госдуме призвали закрыть часть российских пляжей и парков из-за угрозы атак ВСУ

Депутат Гусев призвал закрыть места скопления людей у стратегических объектов

Фото: «Лента.ру»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал закрыть все места скопления людей вблизи стратегических объектов. Об этом парламентарий написал в Telegram.

По его словам, необходимость таких мер стала очевидна после взрыва ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пляжем Учкуевка в Севастополе. «Да, это принесет неудобства местным жителям и туристам. Приведет к убыткам бизнеса, особенно в жаркий летний сезон. Но так обеспечим безопасность!», — написал Гусев.

Он добавил, что уже направил письма губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением закрыть для посещения пляжи, парки развлечений и другие места скопления людей возле стратегических объектов. В документах, приложенных к посту, подчеркивается, что пляж Учкуевка расположен «в непосредственной близости от военного объекта, который постоянно подвергается атакам» со стороны Украины.

ЖЗЛ
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