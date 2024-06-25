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15:29, 25 июня 2024Россия

Бегущие под кассетной бомбардировкой на пляже в Крыму взрослые и дети попали на видео

Опубликовано новое видео удара ATACMS по пляжу в Севастополе

Кадр: Telegram-канал «КП Севастополь»

Момент удара кассетным боеприпасом по севастопольскому пляжу попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «КП Севастополь».

На ролике запечатлен удар ракетой ATACMS по отдыхающим, который Вооруженные силы Украины нанесли днем 23 июня. На кадрах, сопровождающихся грустной музыкой, видно десятки следов от попадания в море суббоеприпасов, которыми была начинена боевая часть ракеты.

Находившиеся на пляже люди устремляются в укрытие. При этом один из боеприпасов разрывается не над водой, а на пляже.

По последним данным, в результате атаки по пляжу в Севастополе пострадали 153 человека. В Госдуме заявили о причастности к удару по городу США. Схожую позицию высказал МИД, американскому послу в России Линн Трейси был сделан демарш.

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      Алан Босиков
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