Посла США вызвали в МИД из-за атаки ВСУ на Севастополь

МИД РФ заявил о демарше послу США Трейси из-за ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России из-за массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами», — указали в министерстве.

В разговоре с послом российские дипломаты также подчеркнули, что США «фактически стали стороной конфликта», поставляя ВСУ дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, с помощью которых и был нанесен удар по Севастополю.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.