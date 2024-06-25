В Госдуме заявили о причастности США к атаке на Севастополь

Депутат Водолацкий: США причастны к атаке ВСУ на Севастополь

В Госдуме заявили о причастности США к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Прежде представитель Пентагона официально заявил, что оборонному ведомству США нечего сказать об ударе ВСУ по Севастополю, хотя для этого украинская сторона использовала поставленные Вашингтоном американские ракеты ATACMS.

«Действительно, нечего сказать Вашингтону, нечего сказать руководству Пентагона, потому что наводила цель орбитальная космическая станция, которая принадлежит США. Она показала именно пляж, она указала целью скопление мирных граждан», — высказал свою точку зрения по данной теме депутат.

Водолацкий выразил уверенность в том, что удар по женщинам и детям был выполнен специалистами НАТО. Он заметил, что на фоне этого Пентагону действительно не захочется комментировать произошедшее, так как он буквально нанес удар по маленьким детям.

Ранее в посольстве США в Москве отреагировали на удар ВСУ по Севастополю. Американские дипломаты выразили соболезнования семьям погибших во время ракетной атаки со стороны Украины.