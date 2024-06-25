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13:03, 25 июня 2024Мир

Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю

Посольство США в России выразило соболезнование погибшим в Севастополе

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В США отреагировали на недавний обстрел Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом стало известно из беседы представителей пресс-службы американского посольства в России с Пятым каналом.

«Соединенные Штаты скорбят о любых потерях среди гражданского населения в этом конфликте. Мы предоставляем Украине американское оружие, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей», — выразили соболезнования погибшим во время ракетной атаки представители США.

Западные дипломаты в очередной раз призвали Россию остановить конфликт на Украине. В беседе с изданием было подчеркнуто, что якобы российские военные атакуют мирное население и объекты гражданской инфраструктуры Украины. При этом в Минобороны России неоднократно отмечали, что армия страны наносит удары только по военным объектам противника.

Ранее экс-полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод обвинил Вашингтон во лжи относительно запрета для ВСУ бить по гражданским объектам в России. По его мнению, недавний удар Украины по Севастополю подтвердил это.

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      Наталья Анисеева
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