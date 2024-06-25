Экс-полковник Бод: удар Украины по Севастополю раскрыл ложь США о поставках

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в очередной раз раскрыл ложь США, которые ранее публично говорили о запрете использования передаваемого Киеву западного вооружения против гражданских объектов на территории России. Об этом в интервью Sud Radio заявил экс-полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Когда [США] передавали Украине тактические крылатые ракеты ATACMS [в рамках поставок военной помощи], то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но, очевидно, это не так», — упрекнул западных представителей бывший высокопоставленный военный. По его словам, подобные инциденты говорят о том, что «Запад в отчаянии из-за неудач Киева» на фронте, поэтому просто не обращает внимания на такие случаи.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США поговорят с представителями украинской стороны после атаки на Севастополь, которая произошла 23 июня и в ходе которой пострадали более 150 человек.