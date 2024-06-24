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01:11, 25 июня 2024Мир

В Пентагоне пообещали обсудить с Украиной гибель мирных граждан в Севастополе

Пентагон о теракте в Севастополе: США не хотят гибели гражданских лиц

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти США не хотят гибели гражданского населения и будут обсуждать этот вопрос с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова приводит ТАСС.

«У нас нет какой-либо информации, указывающей на то, погибли или не погибли гражданские лица», — поведал Райдер. По его словам, «это то, о чем мы будем говорить с украинцами».

Днем 24 июня посла США в Москве Линн Трейси вызывали в МИД России из-за атаки украинской атаки на Севастополь. Трейси был «сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режимар».

23 июня ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По последним данным, четыре человека, среди которых два ребенка, погибли. Пострадал 151 человек.

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      Марина Совина
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