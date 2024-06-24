Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

Послу США в России Трейси сделан демарш из-за теракта в Севастополе

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. В МИД подчеркнули, что действия украинской армии не останутся без ответа.

«Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами удар», — заявили в российском ведомстве.

Также в российском дипведомстве Вашингтон обвинили в открытой гибридной войне против РФ. Там подчеркнули, что именно США передали Украине использованные для организации теракта ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

В России пообещали ответ за удар ВСУ по Севастополю

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последствия ракетного удара ВСУ по Севастополю. Он пообещал, что США гарантированно придется ответить за это.

Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий. Каких именно — время покажет Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По словам Пескова, в своем недавнем заявлении президент России Владимир Путин ясно дал понять, что Москва может начать поставлять оружие другим странам в ответ на помощь Запада ВСУ. Путин подчеркнул, что это должно заставить западные страны задуматься над тем, куда российское вооружение попадет позже.

Пентагон отказался комментировать удар ВСУ по Севастополю

Представитель оборонного ведомства США, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил, что страна осведомлена об атаке Украины на Севастополь ракетами ATACMS. При этом Пентагон отказался комментировать произошедшее.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Американская журналистка Джулия Канин обвинила военное ведомство страны в молчании. Она заметила, что в течение нескольких часов после ракетного удара по российскому городу ни одно западное СМИ не стало освещать данное событие.

«Даже Reuters написало: "Россия говорит". Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс», — сообщила корреспондент.

Демарш послу США стал дипломатическим предостережением

Вызов американского посла в Москве Линн Трейси в МИД страны стал прозрачным предупреждением для США. Российский сенатор Андрей Климов заявил, что теперь Вашингтон не сможет сделать вид, что не понимает выдвинутых в его адрес обвинений.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По его словам, демарши подобного рода призваны детально выражать позицию государства касательно тех или иных действий другой страны. Парламентарий подчеркнул, что в данном случае Москва однозначным образом донесла свое мнение об использовании ВСУ американского оружия против мирного населения России.

«Теперь американская сторона не сможет сделать вид, что не понимала, в чем ее обвиняют и о чем предостерегают. Это однозначное изложение позиции, более прозрачного в дипломатии не бывает», — подытожил политик.