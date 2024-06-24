В России объяснили последствия демарша послу США

Сенатор Климов: США сделали самое прозрачное предупреждение путем демарша

Демарш послу США в Москве Линн Трейси означает официальное предупреждение Штатам со стороны России, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, теперь власти США не смогут сделать вид, что не были информированы о выдвигаемых обвинениях.

«Такого рода демарши означают официальное предупреждение со стороны государства пребывания посла. Они отличаются от прочих тем, что предостережение делается не с экранов телевизоров, не путем публикации текста в СМИ, а с помощью детального разъяснения позиции государства относительно тех или иных действий, событий. В данном случае — относительно применения американского оружия против российских граждан, которое привело к гибели мирного населения», — сказал Климов.

Он объяснил, что таким образом Россия делает США самое прозрачное, самое очевидное предостережение, возможное в дипломатии.

«Теперь американская сторона не сможет сделать вид, что не понимала, в чем ее обвиняют и о чем предостерегают. Это однозначное изложение позиции, более прозрачного в дипломатии не бывает», — заключил политик.

Ранее Линн Трейси вызвали в МИД России из-за массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. В разговоре с послом российские дипломаты подчеркнули, что США «фактически стали стороной конфликта».