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14:10, 24 июня 2024Россия

В России объяснили последствия демарша послу США

Сенатор Климов: США сделали самое прозрачное предупреждение путем демарша
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Демарш послу США в Москве Линн Трейси означает официальное предупреждение Штатам со стороны России, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, теперь власти США не смогут сделать вид, что не были информированы о выдвигаемых обвинениях.

«Такого рода демарши означают официальное предупреждение со стороны государства пребывания посла. Они отличаются от прочих тем, что предостережение делается не с экранов телевизоров, не путем публикации текста в СМИ, а с помощью детального разъяснения позиции государства относительно тех или иных действий, событий. В данном случае — относительно применения американского оружия против российских граждан, которое привело к гибели мирного населения», — сказал Климов.

Он объяснил, что таким образом Россия делает США самое прозрачное, самое очевидное предостережение, возможное в дипломатии.

«Теперь американская сторона не сможет сделать вид, что не понимала, в чем ее обвиняют и о чем предостерегают. Это однозначное изложение позиции, более прозрачного в дипломатии не бывает», — заключил политик.

Ранее Линн Трейси вызвали в МИД России из-за массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. В разговоре с послом российские дипломаты подчеркнули, что США «фактически стали стороной конфликта».

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      Наталия Белова
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