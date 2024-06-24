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06:52, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Журналистка обвинила западные СМИ в молчании о теракте ВСУ в Севастополе

Журналистка США Канин обвинила СМИ Запада в молчании о теракте ВСУ в Севастополе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Журналистка из США Джулия Канин заявила, что западные СМИ молчат об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом она написала в социальной сети X.

Канин обвинила СМИ Запада в молчании о теракте ВСУ в Севастополе и подчеркнула, что спустя три часа после произошедшего ни одно американское издание об этом не написало.

«Даже Reuters написало: "Россия говорит". Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс», — призналась она.

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.

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      Марина Совина
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