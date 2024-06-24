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13:40, 24 июня 2024Россия

В Кремле высказались о последствиях ракетной атаки ВСУ на Севастополь для США

В Кремле заявили, что США гарантированно ответят за атаку ВСУ на Севастополь

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

США гарантированно ответят за ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий. Каких именно — время покажет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина напомнил заявление главы государства о том, что Москва может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь западных стран ВСУ, чтобы те «задумались о том, где оно окажется потом».

20 июня Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сообщалось, что среди прочего в нем были отражены положения, касающиеся безопасности.

Позднее западное издание Advance усмотрело в союзе России и КНДР сигнал Западу. А журналисты американского агентства Associated Press указали, что «российский лидер готов бросить вызов интересам Запада, как никогда раньше».

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      Елена Торубарова
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