Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:02, 21 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о сигнале Путина для США

Advance: визит Владимира Путина в Северную Корею стал прямым сигналом для США

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею стал прямым сигналом для США о том, что Кремль начал укреплять связи со своими партнерами. Об этом заявили журналисты западного издания Advance.

«Визит Путина в КНДР — прямой сигнал для Соединенных Штатов Америки о том, что Россия приступила к активному выстраиванию отношений со странами, с которыми ее сближают общие взгляды прежде всего на сами США», — отмечается в материале.

Обозреватели считают, что Москва укрепляет влияние во многих странах. Помимо этого, как отмечают журналисты, политическая воля Вашингтона теряет свою силу в некоторых государствах, из-за чего они переходят на другую сторону.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Популярное российское скетч-шоу перезапустят

      Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

      Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

      Арестович прокомментировал слухи о романе с Собчак

      В России разъяснили возможность компенсации недополученных выплат работающими пенсионерами

      На Западе заявили о сигнале Путина для США

      Домохозяек призвали устроить «баню» духовке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше