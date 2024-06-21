На Западе заявили о сигнале Путина для США

Advance: визит Владимира Путина в Северную Корею стал прямым сигналом для США

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею стал прямым сигналом для США о том, что Кремль начал укреплять связи со своими партнерами. Об этом заявили журналисты западного издания Advance.

«Визит Путина в КНДР — прямой сигнал для Соединенных Штатов Америки о том, что Россия приступила к активному выстраиванию отношений со странами, с которыми ее сближают общие взгляды прежде всего на сами США», — отмечается в материале.

Обозреватели считают, что Москва укрепляет влияние во многих странах. Помимо этого, как отмечают журналисты, политическая воля Вашингтона теряет свою силу в некоторых государствах, из-за чего они переходят на другую сторону.