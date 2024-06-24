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11:23, 24 июня 2024Интернет и СМИ

В США указали на сигнал Путина Западу

AP: визитом в КНДР Путин послал Западу мощный сигнал

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Во время визита в КНДР президент России Владимир Путин послал Западу сигнал о готовности к противостоянию. На послание главы государства указали журналисты американского агентства Associated Press (AP).

«За улыбками, воздушными шарами и пышным шествием по красной дорожке во время визита президента Владимира Путина в Северную Корею на прошлой неделе был виден мощный сигнал: в условиях растущего противостояния с США и их союзниками из-за украинского конфликта российский лидер готов бросить вызов интересам Запада, как никогда раньше», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что соглашение, заключенное с КНДР, вызвало беспокойство в США и Южной Корее.

Ранее западное издание Advance также усмотрело в союзе России и КНДР сигнал Западу. В материале отмечалось, что таким образом Путин сообщил Соединенным Штатам, что Москва начинает выстраивать отношения со странами, имеющими такие же взгляды на политику Вашингтона в мире.

20 июня Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сообщалось, что среди прочего в нем были отражены положения, касающиеся безопасности.

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      Мария Большакова
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