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17:06, 23 июня 2024Мир

В МИД России заявили о причастности США к атаке ВСУ на Севастополь

Мирошник: атака Севастополя с помощью ATACMS состоялась после разрешения США

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Атака Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства состоялась после разрешения США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«После разрешения [президента США Джо] Байдена [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому использовать переданные им дальнобойные ракеты по российским регионам украинские изверги ощутили полную безнаказанность», — сказал он, добавив, что ракеты были нацелены американцами, а выпущены «украинскими нелюдями».

По словам Мирошника, кассетная «начинка» ракеты предназначается для массового поражения пехоты, однако Киев использовал ее для удара по людям. Он добавил, что такие боеприпасы запрещены в 120 странах.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что всего системы противовоздушной обороны уничтожили пять воздушных целей, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. Ранены более 100 человек. Девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова не выжила.

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      Лина Пивоварова
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