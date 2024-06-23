В МИД России заявили о причастности США к атаке ВСУ на Севастополь

Мирошник: атака Севастополя с помощью ATACMS состоялась после разрешения США

Атака Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства состоялась после разрешения США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«После разрешения [президента США Джо] Байдена [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому использовать переданные им дальнобойные ракеты по российским регионам украинские изверги ощутили полную безнаказанность», — сказал он, добавив, что ракеты были нацелены американцами, а выпущены «украинскими нелюдями».

По словам Мирошника, кассетная «начинка» ракеты предназначается для массового поражения пехоты, однако Киев использовал ее для удара по людям. Он добавил, что такие боеприпасы запрещены в 120 странах.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что всего системы противовоздушной обороны уничтожили пять воздушных целей, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. Ранены более 100 человек. Девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова не выжила.