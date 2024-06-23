В ходе атаки ВСУ на Севастополь погибла дочь заммэра Магадана

9-летняя дочь заммэра Магадана Аверьянова погибла при атаке ВСУ на Севастополь

Девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил мэр Магадана Юрий Гришан, передает РЕН ТВ.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что всего системы противовоздушной обороны уничтожили пять воздушных целей. Осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне, при этом пострадали десятки человек.

Позднее губернатор Севастополя Развожаев уточнил, что число пострадавших возросло почти до 100 человек. Погибли двое детей и один взрослый.

В Минобороны России сообщили, что атака на гражданскую инфраструктуру Севастополя была произведена с помощь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства.