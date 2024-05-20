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15:46, 20 мая 2024Бывший СССР

Российские военные спасли придавленного блиндажом бойца ВСУ

Российские военнослужащие спасли придавленного блиндажом бойца ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), придавленного блиндажом. Об этом рассказал спасенный пленный Валентин Мантипоров, видео опубликовано в Telegram-канале «Северный Ветер».

Он сообщил, что его привезли на передовые позиции от Купянска. Затем солдата оставили в необорудованном блиндаже. В результате прилетов крыша блиндажа упала на Мантипорова. Он проинформировал об этом командира, но в ответ на призыв о помощи ему сказали: «Жди и наблюдай».

По словам украинского военного, его нашли российские бойцы и вытащили. «Никаких вопросов к ним нет. Даже закурить дали», — добавил Мантипоров.

Ранее взятые в плен в Авдеевке военнослужащие ВСУ помогли эвакуировать раненого российского бойца. Сообщалось, что они взяли лежащего на земле военного и перенесли его в безопасное место. Бойцы ВСУ также выразили благодарность за то, что им спасли жизнь.

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      Кристина Есикова
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