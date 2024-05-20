Российские военные спасли придавленного блиндажом бойца ВСУ

Российские военнослужащие спасли придавленного блиндажом бойца ВСУ

Российские военнослужащие спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), придавленного блиндажом. Об этом рассказал спасенный пленный Валентин Мантипоров, видео опубликовано в Telegram-канале «Северный Ветер».

Он сообщил, что его привезли на передовые позиции от Купянска. Затем солдата оставили в необорудованном блиндаже. В результате прилетов крыша блиндажа упала на Мантипорова. Он проинформировал об этом командира, но в ответ на призыв о помощи ему сказали: «Жди и наблюдай».

По словам украинского военного, его нашли российские бойцы и вытащили. «Никаких вопросов к ним нет. Даже закурить дали», — добавил Мантипоров.

Ранее взятые в плен в Авдеевке военнослужащие ВСУ помогли эвакуировать раненого российского бойца. Сообщалось, что они взяли лежащего на земле военного и перенесли его в безопасное место. Бойцы ВСУ также выразили благодарность за то, что им спасли жизнь.