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07:42, 9 мая 2025Бывший СССР

Названо число дезертиров в рядах ВСУ

LostArmour: Из ВСУ сбежали 195 тысяч бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Аналитики LostArmour подсчитали официальное число сбежавших из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцов. Эти данные включены в статистический обзор по потерям личного состава украинской армии, документ опубликован на сайте проекта.

Согласно информации из открытых источников, с начала специальной военной операции (СВО) на Украине было возбуждено 43 698 уголовных дел по статье «Дезертирство». Еще 152 213 дел велось по статье «Самовольное оставление части». Общая цифра составила 195 911 случаев.

Ранее в LostArmour раскрыли данные по поименному списку бойцов ВСУ, официально признанных погибшими либо пропавшими без вести. Подсчитано, что с начала СВО безвозвратные потери превысили 130 тысяч человек, при этом отмечалось, что это минимально возможная оценка, реальные цифры значительно выше.

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