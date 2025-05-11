В Кремле началась пресс-конференция Путина с российскими и западными журналистами

В Кремле началась пресс-конференция президента Путина с журналистами

В Кремле началась пресс-конференция президента России Владимира Путина с российскими и западными журналистами. Об этом сообщает ТАСС.

Репортеры, в том числе иностранные из BBC, CNN, NBC, собрались в Малахитовой гостиной Большого Кремлевского дворца. Ожидается, что глава государства подведет итоги четырехдневных встреч и торжеств в честь Дня Победы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что выступление будет содержательным, однако вопросы репортеров не предусмотрены. До этого он прокомментировал журналисту Александру Юнашеву слухи о том, что речь президента России якобы «взорвет» американский прайм-тайм, опровергнув их.

Как отмечал спецкор «Коммерсантъ» Андрей Колесников, все уверены, что разговор будет про Украину, тема завершившегося в полночь перемирия волнует журналистов больше всего.