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01:37, 11 мая 2025Россия

В Кремле началась пресс-конференция Путина с российскими и западными журналистами

В Кремле началась пресс-конференция президента Путина с журналистами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Кремле началась пресс-конференция президента России Владимира Путина с российскими и западными журналистами. Об этом сообщает ТАСС.

Репортеры, в том числе иностранные из BBC, CNN, NBC, собрались в Малахитовой гостиной Большого Кремлевского дворца. Ожидается, что глава государства подведет итоги четырехдневных встреч и торжеств в честь Дня Победы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что выступление будет содержательным, однако вопросы репортеров не предусмотрены. До этого он прокомментировал журналисту Александру Юнашеву слухи о том, что речь президента России якобы «взорвет» американский прайм-тайм, опровергнув их.

Как отмечал спецкор «Коммерсантъ» Андрей Колесников, все уверены, что разговор будет про Украину, тема завершившегося в полночь перемирия волнует журналистов больше всего.

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