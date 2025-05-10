Стало известно о планах Путина встретиться с российскими и западными журналистами в Кремле

«Ъ»: Путин встретится с российскими и западными журналистами в Кремле

Президент России Владимир Путин встретится с российскими и западными журналистами в Кремле, об этом стало известно со слов специального корреспондента «Коммерсантъ» Андрея Колесникова.

Он сообщил, что в Малахитовой гостиной Кремля уже выставили стулья. Ожидается, что глава государства выступит после полуночи, когда завершит встречу с президентом Южной Осетии.

«Владимир Путин встретится не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных телекомпаний: CNN, NBC и BBC. Все уверены, что разговор будет про Украину», — отметил Колесников.

Он добавил, что президент, вероятно, захочет подвести итоги четырехдневным встречам и торжествам в честь Дня Победы, однако тема перемирия волнует журналистов в первую очередь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что речь президента России якобы «взорвет» американский прайм-тайм, опровергнув их. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев.

