В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина перед журналистами

Песков анонсировал, что выступление Путина будет содержательным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что выступление президента России Владимира Путина будет «содержательным», передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что вопросы от журналистов не предусмотрены, глава государства сделает заявление. Он подведет итог последних четырех рабочих дней.

«Обойдемся без вопросов, но его заявление будет содержательным», — рассказал представитель Кремля собравшимся в ожидании пресс-конференции репортерам. Там присутствуют в том числе представители иностранных СМИ.

Ранее Песков прокомментировал журналисту Александру Юнашеву слухи о том, что речь президента России якобы «взорвет» американский прайм-тайм, опровергнув их.

Как отмечал спецкор «Коммерсантъ» Андрей Колесников, все уверены, что разговор будет про Украину, тема завершившегося в полночь перемирия волнует журналистов больше всего.