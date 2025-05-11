Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 11 мая 2025Россия

В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина перед журналистами

Песков анонсировал, что выступление Путина будет содержательным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что выступление президента России Владимира Путина будет «содержательным», передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что вопросы от журналистов не предусмотрены, глава государства сделает заявление. Он подведет итог последних четырех рабочих дней.

«Обойдемся без вопросов, но его заявление будет содержательным», — рассказал представитель Кремля собравшимся в ожидании пресс-конференции репортерам. Там присутствуют в том числе представители иностранных СМИ.

Ранее Песков прокомментировал журналисту Александру Юнашеву слухи о том, что речь президента России якобы «взорвет» американский прайм-тайм, опровергнув их.

Как отмечал спецкор «Коммерсантъ» Андрей Колесников, все уверены, что разговор будет про Украину, тема завершившегося в полночь перемирия волнует журналистов больше всего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал слухи о предстоящем выступлении Путина

    В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина перед журналистами

    В Госдуме заявили о провале антироссийского перформанса в Киеве

    Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО завершилось

    В регионе России несколько человек похитили мужчину посреди улицы

    Президент Южной Осетии назвал СВО общим с Россией делом

    Папа Римский назвал ИИ одной из важнейших проблем

    Путин пообещал уделить внимание безопасности Южной Осетии

    В России объяснили отсутствие обеспокоенности ФРГ по поводу подрыва «Северных потоков»

    Депутат Рады заявил об отсутствии у Европы денег на поддержку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости