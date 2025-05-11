В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина перед журналистами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что выступление президента России Владимира Путина будет «содержательным», передает РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что вопросы от журналистов не предусмотрены, глава государства сделает заявление. Он подведет итог последних четырех рабочих дней.
«Обойдемся без вопросов, но его заявление будет содержательным», — рассказал представитель Кремля собравшимся в ожидании пресс-конференции репортерам. Там присутствуют в том числе представители иностранных СМИ.
Ранее Песков прокомментировал журналисту Александру Юнашеву слухи о том, что речь президента России якобы «взорвет» американский прайм-тайм, опровергнув их.
Как отмечал спецкор «Коммерсантъ» Андрей Колесников, все уверены, что разговор будет про Украину, тема завершившегося в полночь перемирия волнует журналистов больше всего.