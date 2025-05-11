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02:21, 11 мая 2025Россия

В Кремле выразили готовность начать переговоры с Киевом «15 мая хоть с утра»

Ушаков: Россия готова начать переговоры с Киевом 15 мая хоть с утра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что Москва готова начать переговоры с Украиной и ждет реакции Киева на свою инициативу.

«Готовы начать переговоры с Киевом 15 мая хоть с утра» — подчеркнул политик.

Ушаков добавил, что начать переговоры просто, если Киев выразит такое желание.

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами призвал украинские власти к прямым переговорам. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий. Российский лидер добавил, что начать следует без промедлений, и предложил дату — четверг, 15 мая.

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