В Кремле высказались о возможной личной встрече Путина и Трампа

Возможная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«План будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение», — сказал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что встреча двух лидеров, прежде чем она состоится, потребует тщательной подготовки.
Ранее в Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится сегодня, 19 мая, в 17:00 по московскому времени.