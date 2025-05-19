В Кремле высказались о возможной личной встрече Путина и Трампа

Песков: Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей

Возможная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«План будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что встреча двух лидеров, прежде чем она состоится, потребует тщательной подготовки.

Ранее в Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится сегодня, 19 мая, в 17:00 по московскому времени.