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12:18, 19 мая 2025Мир

В Кремле высказались о возможной личной встрече Путина и Трампа

Песков: Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Возможная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«План будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что встреча двух лидеров, прежде чем она состоится, потребует тщательной подготовки.

Ранее в Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится сегодня, 19 мая, в 17:00 по московскому времени.

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