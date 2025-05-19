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12:23, 19 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли подробности предстоящего разговора Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина с Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле. Об этом заявил официальнный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва уже сказала «все, что могла» по поводу переговоров, обозначила основные позиционные точки. Он также отметил, по результатам разговора будет дано максимально возможное сообщение.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США состоится в 17:00 по московскому времени. Отмечается, что Трамп планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

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