Осы ворвались в дом и 160 раз ужалили хозяина

В Великобритании мужчину 160 раз ужалили осы у него в ванной комнате

В Великобритании осы ужалили мужчину 160 раз. Об этом пишет BBC News.

В воскресенье, 18 августа, рой ос ворвался в дом 57-летнего жителя города Брекон в Уэльсе, Эндрю Пауэлла. Осы прилетели с близлежащего поля, после того как фермер потревожил их гнездо комбайном. По словам Пауэлла, от ос небо стало коричневым. Увидев приближающихся насекомых, хозяин дома забежал внутрь и закрылся в ванной комнате. Однако он попал в ловушку: осы настигли его и в душе.

Мужчине удалось защитить лицо, однако он получил около 15 укусов в затылок и не менее 150 по всему телу. Сосед отвез Пауэлла в ближайшую больницу. От боли пострадавший терял сознание в пути. Медики оказали ему первую помощь, без необходимых инъекций исход нападения мог стать фатальным. Впоследствии Пауэлла госпитализировали на несколько дней. По его словам, на протяжении недели он почти не спал из-за постоянных болей.

В отличие от пчел, одна оса может ужалить человека несколько раз. При встрече с роем ос специалисты советуют не размахивать руками и не убивать ос, а как можно спокойнее покинуть место их концентрации. Причина в том, что, когда осы чувствуют угрозу, они выделяют особый феромон, привлекающий сородичей. Поэтому агрессивное поведение может усугубить проблему.

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