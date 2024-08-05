Молдавского депутата не смогли спасти после укусов ос

В Молдавии депутат от правящей партии умер от укусов ос

В Молдавии не смогли спасти депутата после того, как его покусали осы. Об этом сообщает телеканал NOI.md.

Депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Юрий Пасат испытал анафилактический шок после нескольких укусов ос. 52-летний политик задохнулся, медики не смогли ему помочь.

В парламенте Пасат занимал должность заместителя председателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности. До этого он занимал пост мэра села Болчаны в Хынчештском районе.

С большой болью в сердце сообщаем о смерти нашего коллеги, депутата Юрия Пасата, вице-председателя Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Смерть наступила сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос. Юрий Пасат был преданным своему делу, трудолюбивым и честным коллегой. На протяжении многих лет он посвятил себя обществу, в том числе в качестве мэра села Бэлчана. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье и близким и находимся рядом с ними в эти очень трудные минуты некролог Юрию Пасату от его сопартийцев

Ранее в американском штате Техас 13-летний мальчик хотел спрятаться от осы, прыгнул в мелкий бассейн и сломал позвоночник. Ребенок оказался парализован. Врачи считают, что делать прогнозы рано и шансы на выздоровление есть.