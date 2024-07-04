Подросток спасался от осы и сломал позвоночник

В США подросток прыгнул в бассейн от осы и сломал позвоночник

В американском штате Техас 13-летний мальчик хотел спрятаться от осы, прыгнул в мелкий бассейн и сломал позвоночник. Об этом сообщает NBC News.

Оса вызвала панику у Семена Уильямса-младшего, которого также называют Си Джей. Спасаясь от насекомого, подросток нырнул в общественный бассейн, но не рассчитал его глубину. Позже Си Джей рассказал, что ударился головой о дно и перестал чувствовать руку. Ему казалось, что она оторвалась и плавает рядом с ним.

Друг подростка прыгнул в бассейн вслед за ним. Он увидел, что Си Джей лежит на воде лицом вниз, и подумал, что тот шутит. Однако Си Джей продолжал не двигаться. Тогда друг перевернул его и увидел, что Си Джей просит о помощи.

Пока подростки ждали приезда службы спасения, незнакомая женщина успокаивала Си Джея. Тем временем другой ребенок побежал к матери пострадавшего, чтобы сообщить о случившемся. «Я сразу же закричала», — рассказала о том моменте женщина.

Мальчика доставили в больницу, где определили, что его спинной мозг поврежден. Си Джей оказался парализован. Врачи считают, что делать прогнозы рано. Шансы на выздоровление есть, однако не исключено, что он останется инвалидом.

Как пишет People, спустя больше недели после получения травмы подросток начал есть обычную еду. Отмечается, что восстановление идет, но очень медленно. «Мы люди верующие, и у нас есть армия людей, которые молятся за него. Мы верим, что что-то произойдет, какое-то чудо», — заявила мать Си Джея.

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