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12:49, 6 июня 2024Из жизни

Мужчина сломал самую прочную кость в организме из-за кашля и газировки

Обожающий газировку мужчина из Китая закашлялся и сломал бедренную кость

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Китая сломал бедренную кость из-за приступа кашля. Об этом сообщает Oddity Central.

Врачи Второй народной больницы провинции Фуцзянь сообщили о необычном случае с 35-летним мужчиной по имени Йе, который получил перелом бедренной кости, потому что закашлялся. По словам Дун Чжуна, директора ортопедического отделения, мужчины в возрасте Йе обычно получают перелом бедренной кости — самой прочной в организме — в результате серьезной травмы, связанной с падением или автомобильной аварией. Йе рассказал врачам, что почувствовал острую боль сразу после приступа кашля, но сначала проигнорировал ее. Он решил обратиться за медицинской помощью лишь тогда, когда ему стало трудно ходить.

Рентгеновский снимок показал, что у Йе перелом бедра, но его рассказ о кашле привел медиков в растерянность. Чжун и его команда расспросили пациента об общем состоянии здоровья, пищевых привычках, а также провели тест на плотность костей. 35-летний мужчина рассказал врачам, что он практически заменил воду сладкими газированными напитками и особенно любит «Кока-колу». При этом плотность костей Йе оказалась типичной для 80-летнего старика. Анализы подтвердили, что обожающий «Кока-колу» мужчина не страдает заболеваниями костной ткани. Врачи заключили, что избыточное употребление газировки мешает организму правильно усваивать кальций, что влияет на плотность костей.

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Доктор Чжун объяснил, что напитки наподобие «Кока-колы» содержат фосфорную кислоту, которая соединяется с кальцием, содержащимся в еде, в результате в организм попадает соединение фосфат кальция. Оно хуже усваивается, поэтому частое употребление таких напитков в течение длительного времени может иметь разрушительные последствия для плотности костей.

Ранее 32-летняя жительница Китая сломала ребро из-за того, что сильно закашлялась. Женщина из города Ханчжоу рассказала, что спала, когда у нее начался приступ кашля.

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      Антонина Черташ
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