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13:37, 22 сентября 2023Из жизни

Женщина сломала ребра из-за сильного приступа кашля

AsiaOne: в Китае женщина сильно закашлялась и сломала ребро

Фото: Aleksandra Suzi / Shutterstock / Fotodom

32-летняя жительница Китая сломала ребро из-за того, что сильно закашлялась. Об этом сообщает AsiaOne.

Женщина из города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, представившаяся именем Лу, рассказала, что спала, когда у нее начался приступ кашля. Проснувшись, Лу почувствовала сильную боль и обратилась за медицинской помощью.

Врачи провели пациентке компьютерную томографию грудной клетки и обнаружили перелом ребра с правой стороны. Это произошло в результате сильного приступа кашля и диагностированного у Лу остеопороза — медленного процесса разрушения костной ткани. Заболевание было вызвано недостатком витамина D в организме женщины, что привело к плохому усвоению кальция.

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По словам медиков, причиной недостатка витамина D у Лу стала ее чрезмерная защита от солнца. Женщина регулярно пользовалась солнцезащитным кремом, носила головные уборы, а также одежду, защищающую ее от ультрафиолетовых лучей.

Ранее сообщалось, что жительница Китая сломала четыре ребра из-за острого блюда. Врачи сказали женщине, что для того, чтобы ребра срослись, ей потребуется в течение месяца носить бандажи, обмотанные вокруг груди.

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    Алиса Удовик
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