Женщина закашлялась из-за острой пищи и сломала четыре ребра

SCMP: женщина сломала четыре ребра из-за приступа кашля после острой пищи

Жительница китайского города Шанхай сломала четыре ребра из-за слишком острого блюда. Об этом сообщает SCMP.

Китаянка по фамилии Хуан выбрала слишком острое блюдо и закашлялась. В ходе приступа кашля она услышала громкий треск в груди. Сначала Хуан не заподозрила, что что-то не так, но затем начала ощущать острую боль при разговоре и дыхании.

Компьютерная томограмма показала, что у нее сломаны четыре ребра. Врачи сказали женщине, что для того, чтобы ребра срослись, ей потребуется в течение месяца носить бандажи, обмотанные вокруг груди.

По словам специалистов, причиной перелома ребер стал слишком низкий вес женщины. При росте в 171 сантиметр китаянка весила всего 57 килограммов.

«У вас ребра буквально просвечивают сквозь кожу. Не хватает мышц, которые поддерживали бы кости, поэтому при кашле ребра могут легко сломаться», — сказал пациентке врач. Пациентка пообещала заняться спортом и нарастить мышечную массу после того, как восстановится от полученной травмы.

Ранее сообщалось, что жительница китайского города Юэян подала иск в отношении коллеги, который обнял ее слишком сильно и сломал ей три ребра. В результате ей пришлось взять больничный и потратить крупную сумму на медицинские счета.

