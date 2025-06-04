Советники Трампа рассказали о его особенной враждебности к Зеленскому

NYT: Трамп испытывает враждебность к Зеленскому, считает его «плохим парнем»

Президент США Дональд Трамп недоволен как президентом России Владимиром Путиным, так и главой Украины Владимиром Зеленским, однако к украинскому лидеру он испытывает особенную враждебность. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на советников Трампа.

По их словам, американский президент неоднократно называл Зеленского «плохим парнем», который подталкивает мир к ядерной войне. При этом, как отмечают его советники, Трамп «более почтительно» относится к Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование.

В статье указывается, что глава США считал, что его заявление об «очень хороших» отношениях с российским коллегой поспособствуют быстрому завершению украинского конфликта, однако затем «на собственном горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния».

Ранее Трамп заявил, что все высказывания Зеленского создают проблемы Украине. «Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — сказал он.