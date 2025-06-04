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23:55, 4 июня 2025Мир

Американский сенатор предложил освободить от пошлин помогающие Украине страны

Сенатор Грэм предложил исключить из проекта санкций помогающие Украине страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил исключить из законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России страны, оказывающие помощь Украине. Об этом сообщает The Hill.

Грэм отметил, что некоторые европейские страны продолжают импортировать российский газ и нефть, но при этом они «очень помогли» Киеву. «Поэтому я хочу их исключить. Я говорю Китаю: если вы не хотите иметь 500-процентный тариф, помогите Украине», — сказал он.

Проект закона об антироссийских санкциях, предложенного Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем, предполагает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Ранее Блюменталь и Грэм захотели успеть принять законопроект о новых санкциях против РФ до саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

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