Американский сенатор предложил освободить от пошлин помогающие Украине страны

Сенатор Грэм предложил исключить из проекта санкций помогающие Украине страны

Американский Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил исключить из законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России страны, оказывающие помощь Украине. Об этом сообщает The Hill.

Грэм отметил, что некоторые европейские страны продолжают импортировать российский газ и нефть, но при этом они «очень помогли» Киеву. «Поэтому я хочу их исключить. Я говорю Китаю: если вы не хотите иметь 500-процентный тариф, помогите Украине», — сказал он.

Проект закона об антироссийских санкциях, предложенного Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем, предполагает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Ранее Блюменталь и Грэм захотели успеть принять законопроект о новых санкциях против РФ до саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.