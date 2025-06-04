Появилось видео расстрела бойцами ВСУ своих сослуживцев под Покровском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев на покровском направлении. Кадры разместил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Видео было снято разведывательным дроном на линии Шевченко-Красноармейск (украинское название — Покровск). Видно, как трое людей стоят на коленях на краю окопа, а в нескольких шагах от них — двое военных с оружием, которые проводят казнь. Одна из жертв пытается убежать, но безуспешно.

По данным разведки, в том районе стояли подразделения 68 егерской бригады ВСУ. Предположительно, военные расстреляли бойцов, отказавшихся выполнять приказ.

В марте сообщалось, что мирный житель Новооленовки Донецкой народной республики (ДНР), уклонявшийся от мобилизации в ВСУ, лишился жизни в результате атаки дрона «Баба-Яга». «Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал "Баба-Яга" и отбила ему две ноги», — рассказала очевидица событий. По ее словам, ВСУ намеренно атаковали местных жителей.