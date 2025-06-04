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23:56, 4 июня 2025Бывший СССР

Расстрел бойцами ВСУ своих сослуживцев сняли на видео

Появилось видео расстрела бойцами ВСУ своих сослуживцев под Покровском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев на покровском направлении. Кадры разместил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Видео было снято разведывательным дроном на линии Шевченко-Красноармейск (украинское название — Покровск). Видно, как трое людей стоят на коленях на краю окопа, а в нескольких шагах от них — двое военных с оружием, которые проводят казнь. Одна из жертв пытается убежать, но безуспешно.

По данным разведки, в том районе стояли подразделения 68 егерской бригады ВСУ. Предположительно, военные расстреляли бойцов, отказавшихся выполнять приказ.

В марте сообщалось, что мирный житель Новооленовки Донецкой народной республики (ДНР), уклонявшийся от мобилизации в ВСУ, лишился жизни в результате атаки дрона «Баба-Яга». «Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал "Баба-Яга" и отбила ему две ноги», — рассказала очевидица событий. По ее словам, ВСУ намеренно атаковали местных жителей.

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