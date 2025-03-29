Стало известно об убийстве украинского уклониста дроном «Баба-Яга»

РИА Новости: ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном «Баба-Яга»

Мирный житель Новооленовки Донецкой народной республики (ДНР), уклонявшийся от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), был убит в результате атаки дрона «Баба-Яга». Об этом рассказала очевидица событий в беседе с РИА Новости.

«Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал "Баба-Яга" и отбила ему две ноги. Он от шока умер», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, ВСУ намеренно атаковали местных жителей.

Ранее жительница Новогродовки рассказала о казни украинскими военными российских пленных. «Видела, как украинцы казнили русских (....) Были привезены из Авдеевки фургоны, у них были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем в то, что болевое. А потом их расстреливали» — рассказала Елена.